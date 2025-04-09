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11:13, 9 апреля 2025Бывший СССР

В МИД высказались об обстрелах энергетической инфраструктуры России со стороны Украины

Захарова: Киев продолжил наносить ежедневные удары по энергетическим объектам РФ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Вопреки заявлениям о поддержке моратория на обстрелы энергетических объектов, Украина продолжает нарушение взятых на себя обязательств. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Киевский режим продолжает цинично наносить ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России. При этом российская сторона строго соблюдает запрет на атаки», —подчеркнула она.

В период с 4 по 7 апреля, по ее словам, ВСУ 32 раза атаковали объекты энергетики в России. Удары были нанесены по объектам в Брянской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Херсонской областях.

Ранее Минобороны России обвинило ВСУ в семи атаках на энергообъекты за сутки. В результате атак на энергообъекты в Брянске без света остались жители одного района.

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