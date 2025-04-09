Депутат Дубинский: Украина либо будет платить всем, либо исчезнет с карты

Украина стоит перед трудным выбором: заплатить всем сразу или исчезнуть с карты. На это в своем Telegram-канале указал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Он отметил, что страна оказалась загнана в угол в результате действий президента Владимира Зеленского. По словам политика, теперь у Киева есть лишь два варианта: либо выплатить контрибуции США и России, либо Украина перестанет существовать.

«Уникальность ситуации, до которой Зеленский довел страну, в том, что она заплатит всем. Это одновременно и проигрыш в войне, и доведение страны до банкротства», — заключил он.

Ранее Дубинский заявил, что Украину может спасти только полная перезагрузка политической системы. По его мнению, необходимо упразднить должность президента.