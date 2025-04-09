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17:27, 9 апреля 2025Бывший СССР

На Украине захотели мобилизовать находящегося на МКС русского космонавта

SHOT: На Украине военкомы ищут космонавта Зубрицкого, который находится на МКС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Территориальный центр комплектования (аналог военкомата на Украине) ищет российского космонавта Алексея Зубрицкого для его отправки на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом и том, что он находится сейчас на Международной космической станции (МКС), сообщает SHOT в своем Telegram-канале.

По их информации, Зубрицкий ранее был военным летчиком Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. В 2013 был отправлен на службу в Севастополь. В 2014 году, после присоединения Крыма к России Зубрицкий перешел на службу в Вооруженные силы (ВС) России.

Он с 8 апреля находится на МКС. На Украине суд его назвал государственным предателем, дезертиром и осудил на 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости цифровизации Для мобилизации в украинскую армию шести миллионов украинцев. «Когда процесс оцифрован, мы будем знать всех наших граждан и где они находятся», — рассказал он.

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