Сырский раскрыл способ мобилизации в ВСУ шести миллионов украинцев

Сырский: Чтобы мобилизовать в ВСУ 6 миллионов украинцев, нужна цифровизация

Для мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) шести миллионов украинцев, не обновивших свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), нужна цифровизация. Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«В первую очередь, нужна цифровизация. Когда процесс оцифрован, мы будем знать всех наших граждан и где они находятся» — объяснил главком ВСУ.

По его словам, цифровизация позволит ежемесячно мобилизовать 30 тысяч украинцев.

Ранее стал известен размер взятки для уклонения от призыва в ВСУ. Как рассказал боец украинской армии Сергей Лукашов, сотрудники полиции не мобилизуют мужчин, если те платят от 20 тысяч гривен.