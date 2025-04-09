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12:26, 9 апреля 2025Бывший СССР

Сырский раскрыл способ мобилизации в ВСУ шести миллионов украинцев

Сырский: Чтобы мобилизовать в ВСУ 6 миллионов украинцев, нужна цифровизация
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Для мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) шести миллионов украинцев, не обновивших свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), нужна цифровизация. Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«В первую очередь, нужна цифровизация. Когда процесс оцифрован, мы будем знать всех наших граждан и где они находятся» — объяснил главком ВСУ.

По его словам, цифровизация позволит ежемесячно мобилизовать 30 тысяч украинцев.

Ранее стал известен размер взятки для уклонения от призыва в ВСУ. Как рассказал боец украинской армии Сергей Лукашов, сотрудники полиции не мобилизуют мужчин, если те платят от 20 тысяч гривен.

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