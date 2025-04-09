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19:59, 9 апреля 2025Мир

На Западе раскрыли последствие политики США по Украине

Полковник Дэвис: Политика США привела к росту потерь ВСУ
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Babenko / Reuters

Политика США привела к росту потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) и эта тенденция сохраняется. Об этом заявил полковник США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

«Мы отправили миллиарды долларов, евро и оружие, истощая наши собственные силы, и в результате ВСУ теряют все больше украинцев», — отметил военный аналитик.

Дэвис подчеркнул, что обещания США обеспечить Украине победу являются враньем, так как Вашингтон из раза в раз так поступает во время конфликтов. В качестве одного из ярких примеров военный эксперт напомнил о выводе американских войск из Афганистана в 2021 году.

4 апреля профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршаймер заявил, что противники России должны признать ее победу в конфликте на Украине, и у них нет другого выбора. Исследователь также усомнился, что страны Запада продолжат оказывать военную помощь Киеву. По его словам, когда они осознают превосходство России, они постепенно начнут снижать поддержку и будут искать пути выхода.

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