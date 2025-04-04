Профессор Миршаймер: Противники России должны признать ее победу

Противники России должны признать ее победу в конфликте на Украине и у них нет другого выбора. Об этом заявил профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Я думаю, что в какой-то момент все соберутся вместе и признают тот факт, что русские победили», — отметил исследователь.

Миршаймер также усомнился, что страны Запада продолжат оказывать военную помощь Украине. По его словам, когда они осознают превосходство России, они постепенно начнут снижать поддержку и будут искать пути выхода из сложившейся ситуации.

Ранее Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп осведомлен о ситуации на Украине. В связи с этим он призвал срочно заключить сделку из-за поражения Запада на Украине. По его мнению, когда Вашингтон и Москва найдут общий язык, это станет первым шагом к миру на Украине.