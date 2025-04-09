Экс-морпех Берлетик: США используют Украину для достижения своих целей

США делают вид, будто недовольны действиями Украины, в то время как сами используют Киев для достижения собственных внешнеполитических целей. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в социальной сети X.

«США начали эту войну преднамеренно, (...) и именно США должны в одностороннем порядке положить ей конец. Вместо этого они делают вид, будто помогают неблагодарному союзнику, а не используют созданного ими самими доверенного лица для достижения своих внешнеполитических целей», — написал он

По словам аналитика, финансовая и военная поддержка США, оказываемая Украине, направлена не на урегулирование конфликта, а на ведение опосредованной борьбы с Россией.

Ранее Берлетик заявил, что Россия «не клюнула» на стратегию США по переговорам вокруг Украины, так как Вашингтон пытается одновременно выступать и посредником, и участником конфликта.