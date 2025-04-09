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14:32, 9 апреля 2025Забота о себе

Нарколог оценил шансы Ефремова на реабилитацию

Нарколог Шуров: Ефремов может сорваться, вернувшись в актерскую среду
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Народный артист РСФСР Михаил Ефремов после освобождения из колонии может вновь начать злоупотреблять алкоголем, допускает нарколог Василий Шуров. Шансы артиста на реабилитацию он оценил в беседе с РИАМО.

Врач обратил внимание на то, что Ефремов, находясь в колонии, был в условиях, исключающих употребление алкоголя. При этом Шуров счел, что в пенитенциарном учреждении у актера все-таки мог быть доступ к алкоголю.

По мнению нарколога, артист может сорваться, вернувшись в актерскую среду. «Уже какие-то безумные гонорары ему обещают за съемки, больше, чем у Нагиева. Сейчас он бронхоэктатическую болезнь подлечит и вернется в актерскую среду, в которой все употребляют», — добавил Шуров. Реабилитационный потенциал Ефремова нарколог оценил как очень низкий, а вероятность срыва назвал огромной.

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Михаил Ефремов вышел на свободу из белгородской ИК-4 в среду, 9 апреля. Исправительное учреждение он покинул тайно через черный ход, избегая общения с журналистами. После ДТП, устроенного в состоянии алкогольного опьянения, он провел в колонии около 4,5 года.

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