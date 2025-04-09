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16:04, 9 апреля 2025Экономика

Навка назвала лучший город на земле

Фигуристка Навка заявила, что Москва — лучший город на земле
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что считает Москву лучшим городом на земле. Свое мнение она высказала в интервью журналу WomanHit.

Спортсменке задали вопрос о том, какие интересные места в России ей удалось открыть. Навка ответила, что у нее остались хорошие впечатления об Архызе, где она недавно побывала, а также от Валаама, куда она ездила семьями с друзьями.

«Столько мест у нас прекрасных, удивительных — радостно, что туризм российский развивается. А Москва — просто лучший город на земле. Порой еду по нашей столице и горжусь: какая она красивая, чистая, ухоженная, сверкает огнями. Какие у нас замечательные театры, шикарные рестораны, люди на улицах красивые, стильно одетые», — поделилась эмоциями фигуристка.

Навка добавила, что в столице особенно любит отдыхать у воды и летом часто берет вместе с семьей самокаты. Вместе они могут прокатиться на набережной, а затем пообедать в ресторане.

Ранее режиссер сериалов «Аутсорс» и «Трасса» Душан Глигоров рассказал, что в Москве чище, чем в Нью-Йорке и Берлине. Кроме того, он отметил, что метро и наземный транспорт в российской столице прекрасно работают.

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