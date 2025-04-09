Названы лучшие места для отдыха в плавучих домах в регионах России

Россиянам предложили отдых в плавучих домах в Карелии и Севастополе

Россиянам предложили отдых в хаусботах, или плавучих домах, в разных регионах страны. Лучшие места для такого вида досуга назвали специалисты сервиса по бронированию жилья «Авито Путешествия», список есть в распоряжении «Ленты.ру».

Один из таких домов расположен на Онежском озере в деревне Лижма, Республика Карелия. Он подойдет для размещения компании до шести человек и обойдется от 15 тысяч рублей в сутки.

Столько же стоит аренда хаусбота с баней на берегу Черного моря в Севастополе. Там можно насладиться не только пейзажами, но и попробовать свежие морепродукты, которые станут идеальным дополнением к вечернему ужину на палубе.

Еще один плавучий дом находится на берегу Волги в Энгельсе, Саратовская область. Специалисты сервиса отмечают, что это идеальное место, чтобы порыбачить и провести время на берегах великой реки. Аренда хаусбота обойдется от 25 тысяч рублей в сутки.

Более бюджетный вариант, от 7 тысяч рублей в сутки, — плавучий дом на живописном озере Таир в Республике Марий Эл. Его гости смогут отправиться на водную прогулку прямо на борту хаусбота.

Ранее россиянам предложили пожить в доме-арбузе в Самарской области. Согласно описанию, он подойдет для размещения 12 человек.

