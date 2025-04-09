Названы сроки прибытия делегации России и США на переговоры в Стамбул

Делегации России и США прибудут в Стамбул для переговоров 9 апреля

Делегации России и США прибудут в Стамбул для назначенных на завтра переговоров 9 апреля. Такие сроки назвал источник РИА Новости.

«Делегации должны прибыть в Стамбул сегодня», — сказал собеседник агентства.

На переговорах с Вашингтоном по вопросам работы дипмиссий делегацию от России возглавит посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую группу на встрече представит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Ранее Государственный департамент США подтвердил дату консультации российской и американской делегаций в Стамбуле. В ведомстве уточнили, что темой обсуждения станет работа дипмиссий.