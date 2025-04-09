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23:54, 9 апреля 2025Мир

Немецкая разведка напугала союзников по НАТО российскими танками

Диль: НАТО надо подумать об активации статьи 5 из-за угрозы танков РФ в Эстонии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

НАТО пора задуматься, готова ли она активировать 5 статью своего Устава ради защиты одного из членов альянса от российской угрозы. Об этом призвал подумать замглавы Федеральной разведывательной службы BND (BND) Оле Диль на 10-м Дельфийском экономическом форуме, передает РИА Новости.

«Фактически он высказал тревогу, заявив, что Россия может в ближайший период "проверить", готова ли НАТО активировать статью 5 своего Устава», — отмечается в распространенном организаторами форума сообщении. Диль уточнил, что, вероятно, ожидать появления танков ВС РФ в Берлине не стоит, но Москва вполне способна направить их к границам Эстонии.

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