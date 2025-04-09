Один из готовивших расправу ради квартиры в центре Петербурга признал вину

В Петербурге один из задержанных за попытку убийства ради квартиры признал вину

В Санкт-Петербурге один из задержанных за подготовку расправы над пенсионером и женщиной-предпринимателем ради квартиры в центре города признал вину. Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

По словам источника, речь идет о 54-летнем фигуранте. Он раскаялся на допросе. Источник отметил, что задержанные поссорились с пенсионером из-за того, что тот должен был продать дом, но не сделал этого. Сегодня в доме подозреваемых правоохранители провели обыски. В результате они обнаружили и изъяли два телефона, флеш-карту, паспорт СССР и тетрадь с молитвами. Кроме того, выяснилось, что они жили с крокодилом.

По данным канала, злоумышленники разработали план, по которому один из них должен был прийти в гости к жертвам, проживающим на улице Марата, и подмешать им снотворное, затем отвезти на заброшку, расположенную в Лисьем Носу. Второй фигурант как раз ожидал их там. Они планировали на заброшке расправиться с жертвами и там же закопать. В итоге второй мужчина своих соучастников не дождался, потому что их задержали в парадной дома жертв. Спустя некоторое время силовики задержали и его.

Ранее сообщалось, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 33 («Виды соучастников преступления»), 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 105 («Убийство») УК РФ.