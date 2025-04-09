Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:39, 9 апреля 2025Силовые структуры

Задержали готовивших расправу ради квартиры в центре Петербурга двоих россиян

В Петербурге задержали двоих мужчин за попытку убийства ради квартиры в городе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Петербурге задержали двоих мужчин за попытку расправы ради квартиры в городе. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник по СМИ Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу Юлия Кольникова.

Возбуждено уголовное дело по статьям 33 («Виды соучастников преступления»), 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, в период с 19 февраля по 1 апреля сотрудники уголовного розыска получили информацию, что двое мужчин в возрасте 54 и 68 лет планируют расправиться с 55-летней индивидуальной предпринимательницей и 66-летним петербуржцем, которые проживают на улице Марата, с целью завладения деньгами и документами на квартиру.

После этого они планировали переоформить жилплощадь и перепродать ее. Они придумали план заказной расправы, для этого нашли исполнителя, которому передали деньги для приобретения клофелина и электрошокера. Также был приготовлен травматический пистолет «ОСА» и место, где планировалось спрятать тела пострадавших.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники угрозыска при поддержке Росгвардии 8 апреля на улице Марата задержали первого подозреваемого, его сообщника задержали в поселке Лисий Нос.

Ранее сообщалось, что главбуха российской школы арестовали на два месяца за попытку заказного убийства.

    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о пропаже целой бригады ВСУ в белгородском приграничье. Она шла на смену истощенным силам

    Набиуллина рассказала о нарастании трудностей по снижению инфляции

    Черчесов назвал любимого вратаря

    Директор Орбакайте высказался о позиции певицы по СВО

    ВСУ атаковали обеспечивающую «Турецкий поток» энергией компрессорную станцию в России

    Женщина сделала пластическую операцию и ушла от нелюбимого мужа

    Минобороны заявило о попытке удара ВСУ по газораспределительной станции на Кубани

    Хинштейн раскрыл масштаб разрушений в одном районе Курской области после вторжения ВСУ

    Обломки беспилотников нашли в четырех районах Краснодарского края

    ВСУ атаковали энергообъект на предприятии в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше