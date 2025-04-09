Задержали готовивших расправу ради квартиры в центре Петербурга двоих россиян

В Петербурге задержали двоих мужчин за попытку убийства ради квартиры в городе

В Петербурге задержали двоих мужчин за попытку расправы ради квартиры в городе. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник по СМИ Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу Юлия Кольникова.

Возбуждено уголовное дело по статьям 33 («Виды соучастников преступления»), 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, в период с 19 февраля по 1 апреля сотрудники уголовного розыска получили информацию, что двое мужчин в возрасте 54 и 68 лет планируют расправиться с 55-летней индивидуальной предпринимательницей и 66-летним петербуржцем, которые проживают на улице Марата, с целью завладения деньгами и документами на квартиру.

После этого они планировали переоформить жилплощадь и перепродать ее. Они придумали план заказной расправы, для этого нашли исполнителя, которому передали деньги для приобретения клофелина и электрошокера. Также был приготовлен травматический пистолет «ОСА» и место, где планировалось спрятать тела пострадавших.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники угрозыска при поддержке Росгвардии 8 апреля на улице Марата задержали первого подозреваемого, его сообщника задержали в поселке Лисий Нос.

Ранее сообщалось, что главбуха российской школы арестовали на два месяца за попытку заказного убийства.