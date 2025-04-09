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10:46, 9 апреля 2025Из жизни

Огромная рыба утащила каяк с рыбаком на 2,5 километра в море

The Star: в Малайзии рыба-парусник утащила в море каяк с поймавшим ее рыбаком
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Jay Fleming / Getty Images

В море у берегов Малайзии рыбак поймал огромную рыбу-парусник, которая полчаса тащила его каяк за собой. Об этом сообщает издание The Star.

Парусник клюнул, когда 34-летний Лукман Аль-Хаким ловил королевскую макрель в нескольких километрах от берега в районе малайзийского города Куантан. Рыба попыталась уплыть, мгновенно размотала всю леску, а затем потащила каяк вместе с рыбаком.

По словам Аль-Хакима, примерно через 30 минут парусник утомился и сбавил скорость. К тому времени каяк преодолел 2,4 километра. Рыбак смотал леску, впервые увидел свой улов и понял, что на борту он не уместится. По размерам парусник почти не уступал каяку, а его копьеобразное рыло длиной 50 сантиметров представляло серьезную опасность.

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В итоге Аль-Хаким принял решение отпустить рыбу. Он не считает это большой потерей, поскольку мясо парусников трудно назвать вкусным.

Парусники водятся в тропических морях, способны развивать скорость до 100 километров в час и потому считаются самыми быстрыми рыбами в мире. Взрослые особи вырастают до 3,5 метра в длину и могут весить около 100 килограммов.

Ранее сообщалось, что в Индонезии итальянскую серфершу Джулию Манфрини не удалось спасти после столкновения с рыбой-мечом. Рыба пронзила ее в области сердца.

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