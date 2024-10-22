Рыба-меч пронзила сердце женщины

В Индонезии итальянская серферша погибла от удара рыбы-меча в сердце

В Индонезии итальянскую серфершу Джулию Манфрини не удалось спасти после столкновения с рыбой-мечом. Об этом сообщает Il Messagero.

36-летняя Манфрини занималась серфингом у острова Пулау Масокут утром 19 октября. Вдруг из воды выпрыгнула рыба-меч и случайно ударила женщину в грудь острым носом. Он пронзил ее сердце на пять сантиметров вглубь.

У серферши остались силы позвать на помощь друзей, находившихся неподалеку. Они оказали ей первую помощь и вызвали скорую. Манфрини не стало уже в больнице. Сейчас решается вопрос о репатриации останков женщины в Италию.

Манфрини родилась в итальянской коммуне Венария-Реале в 1988 году и несколько лет назад переехала в Португалию. Она была квалифицированным юристом, инструктором по лыжам и сноуборду и тренером по серфингу.

Ранее сообщалось, что в феврале 2022 года в индийском городе Вишакхапатнам, штат Андхра-Прадеш, во время рыбалки в Бенгальском заливе пойманный в сети индо-тихоокеанский голубой марлин проткнул живот одному из рыболовов.

В 2018 году судно ВМС США спасло филиппинских рыбаков, которые несколько дней дрейфовали в океане на самодельном плоту. Их лодка затонула после столкновения с двухметровым марлином. Длинный острый нос рыбы пробил в дне две крупные дыры, в которые хлынула вода.