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Пойманная в сети рыба проткнула рыболову живот и убила его

Марлин набросился на рыболова и проткнул ему живот во время рыбалки в Бенгальском заливе

Фото: Shutterstock

В индийском городе Вишакхапатнам, штат Андхра-Прадеш, во время рыбалки в Бенгальском заливе пойманный в сети индо-тихоокеанский голубой марлин проткнул живот одному из рыболовов и убил его. Об этом сообщает Deccan Chronicle.

Во вторник, 1 февраля, 40-летний Молли Джоганна вышел в море в компании еще четырех рыбаков. Они планировали рыбачить в ночь на среду и примерно в семь утра обнаружили в своей сети марлина. Улов оказался настолько большим, что мужчины не смогли затащить его в лодку, и тогда Джоганна прыгнул в воду, чтобы помочь.

В итоге рыба неожиданно оживилась, набросилась на индийца и проткнула ему живот своим узким и острым носом. Джоганна скончался на месте от полученных травм.

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Руководитель филиала Центрального научно-исследовательского института морского рыболовства Субхадип Гхош сказал, что марлины очень агрессивные и быстро плавают. По его словам, за 15 лет изучения этого вида рыб он сталкивался с несколькими людьми, получившими от них травмы, но впервые слышит, что марлин убил человека.

Средняя длина индо-тихоокеанского голубого марлина — 3,5 метра, однако некоторые особи могут достигать пяти метров в длину. Средний вес рыбы — около 625 килограммов.

Ранее сообщалось, что жена малайзийского рыбака, погибшего во время шторма, рассказала, что предвидела его гибель. Медсестра пыталась уговорить мужа отказаться от плавания, но он не стал ее слушать.

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Евгения Черкасова
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