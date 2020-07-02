Рыбак отказался слушать жену и погиб во время шторма

Жена малайзийского рыбака, погибшего во время шторма, рассказала, что предвидела его гибель. Об этом пишет AsiaOne.

42-летняя медсестра Росмализа Росдин (Rosmaliza Rosdin) утверждает, что накануне ее мучила беспричинная тревога. Чувство было таким сильным, что она решила обратиться к врачу. Он осмотрел ее, но не нашел причин для беспокойства. «А оказалось, что это было предчувствие смерти», — говорит женщина.

Медсестра пыталась уговорить мужа отказаться от плавания, но он не стал ее слушать. «Я умоляла его не плыть, а он настаивал на своем, потому что запланировал поездку еще неделю назад», — говорит она. Ночью судно попало в шторм и затонуло. По меньшей мере четверо из 20 человек, которые были на борту, погибли, в том числе муж Росмализы Росдин.

В 2018 году сообщалось, что кошки в кошачьем кафе в Японии одновременно забеспокоились за десять секунд до начала землетрясения. Реакцию животных сняла камера видеонаблюдения.

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