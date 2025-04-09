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04:57, 9 апреля 2025Культура

Паша Техник отрепетировал свои похороны незадолго до смерти

Паша Техник отрепетировал свои похороны в мае 2024 года
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Кадр: YouTube-канал Labelcom

Российский рэпер Павел Ивлев, также известный как Паша Техник, менее чем за год до смерти отрепетировал свои похороны. На это обратило внимание издание «Аргументы и факты».

Соответствующее видео вышло на YouTube-канале Labelcom в мае 2024 года. В специальном выпуске шоу «Прощай, легенда», где имитируются похороны знаменитости, рэпер «стоит» в гробу.

В ходе шоу друзья и коллеги «умершего» выступают с ироничными и забавными речами. В конце выпуска сам Техник вышел из гроба и также произнес речь: «Я даже чуть не пустил слезу, но я не могу, потому что окажусь каким-то лохом. Я живее всех живых. Если я дожил до 40, то вы доживете до 150, я отвечаю».

Ранее директор Паши Техника Марк Яровный опубликовал заключение о смерти российского рэпера. В качестве основной причины случившегося в документе указывается «септический шок».

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