Паша Техник отрепетировал свои похороны незадолго до смерти

Паша Техник отрепетировал свои похороны в мае 2024 года

Российский рэпер Павел Ивлев, также известный как Паша Техник, менее чем за год до смерти отрепетировал свои похороны. На это обратило внимание издание «Аргументы и факты».

Соответствующее видео вышло на YouTube-канале Labelcom в мае 2024 года. В специальном выпуске шоу «Прощай, легенда», где имитируются похороны знаменитости, рэпер «стоит» в гробу.

В ходе шоу друзья и коллеги «умершего» выступают с ироничными и забавными речами. В конце выпуска сам Техник вышел из гроба и также произнес речь: «Я даже чуть не пустил слезу, но я не могу, потому что окажусь каким-то лохом. Я живее всех живых. Если я дожил до 40, то вы доживете до 150, я отвечаю».

Ранее директор Паши Техника Марк Яровный опубликовал заключение о смерти российского рэпера. В качестве основной причины случившегося в документе указывается «септический шок».