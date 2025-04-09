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15:04, 9 апреля 2025Путешествия

Пассажирке отказали в посадке на рейс из-за попугая для эмоциональной поддержки

Пассажирке Frontier Airlines отказали в посадке на рейс из-за попугая-помощника
Алина Черненко

Кадр: bronx.news12.com

Пассажирке авиакомпании Frontier Airlines отказали в посадке на рейс из-за попугая для эмоциональной поддержки. Подробностями истории поделилось издание News 12 — The Bronx.

Жительница Нью-Йорка Мария Фратериго в разговоре с журналистами призналась, что из-за запрета перевозчика она застряла в Пуэрто-Рико и не может вернуться домой.

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Американка прилетела в островное государство со своим питомцем-помощником, попугаем Плаки, в январе 2025 года. Она получила справку от ветеринарного врача и предварительное разрешение от службы поддержки клиентов Frontier Airlines в онлайн-чате. В аэропорту Нью-Йорка с птицей не возникло никаких проблем. Однако когда женщина собралась возвращаться из Пуэрто-Рико домой, ее не пустили с Плаки в самолет.

Фратериго отметила, что она категорически отказывается лететь без своего питомца, который поддерживал ее после кончины мужа. Сын женщины Роберт рассказал изданию, что он многократно связывался с авиакомпанией, но пока ему не предложили никакого подходящего варианта решения проблемы. По его словам, сейчас его мать может улететь с острова только на частном чартерном самолете — это обойдется семье примерно в 3 тысячи долларов (около 256 тысяч рублей).

Ранее пассажир взял в самолет 50-килограммовую собаку для эмоциональной поддержки и нарвался на критику в сети. Большинство пользователей сошлись во мнении, что такое крупное животное на борту больше проблем создаст, чем решит.

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