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21:02, 9 апреля 2025Мир

Пентагон раскрыл роль России в военном присутствии США в Европе

Хегсет: США примут решение по Европе с учетом переговоров с Россией
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Andreas Gebert / Reuters

США примут решение по военному присутствию в Европе с учетом переговоров с Россией, и после этого будет выработана окончательная позиция. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает агентство Reuters.

«И у нас продолжатся обсуждения, в том числе в контексте переговоров с Украиной и Россией, относительно того, какой следует быть расстановке наших сил на континенте», — отметил глава оборонного ведомства.

При этом Хегсет подчеркнул, что окончательное решение по размещению американских войск в Европе может принять только президент США Дональд Трамп.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны Европы призвали США заранее уведомлять о планах по выводу войск с континента, так как им нужно время, чтобы подготовиться к сокращению американского присутствия. При этом европейские элиты убеждены, что администрация Трампа почти наверняка выведет примерно 80 тысяч американских военнослужащих с континента.

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