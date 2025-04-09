ТАСС: ВСУ при оккупации курского села забирали у жителей телефоны

Переживший оккупацию житель села Гуево Курской области Александр Дейнеко рассказал об одном правиле Вооруженных сил Украины (ВСУ) — у местных не должно было быть телефонов и связи с внешним миром. Об этом сообщает ТАСС.

По словам россиянина, в первые дни вторжения в российское приграничье украинские солдаты заходили в каждый дом и забирали телефоны и гаджеты.

«Вся информация, которую предлагали военные ВСУ, была на листовках, выпускаемых на Украине», — вспомнил Дейнеко.

Он также рассказал о сложностях с оказанием медицинской помощи. С его слов, когда он получил осколочное ранение при взрыве украинского боеприпаса, то медпомощь ему оказывали только местные врачи, выезжать за пределы населенного пункта было запрещено.

Ранее житель села Казачья Локня Суджанского района рассказал о расклеенных пропагандистских листовках ВСУ. Их размещали в местах, где собирается много людей, — например, у церквей и в местах выдачи гуманитарной помощи.