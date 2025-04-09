Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:15, 9 апреля 2025Россия

Переживший оккупацию житель Курской области рассказал об одном правиле ВСУ

ТАСС: ВСУ при оккупации курского села забирали у жителей телефоны
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Переживший оккупацию житель села Гуево Курской области Александр Дейнеко рассказал об одном правиле Вооруженных сил Украины (ВСУ) — у местных не должно было быть телефонов и связи с внешним миром. Об этом сообщает ТАСС.

По словам россиянина, в первые дни вторжения в российское приграничье украинские солдаты заходили в каждый дом и забирали телефоны и гаджеты.

«Вся информация, которую предлагали военные ВСУ, была на листовках, выпускаемых на Украине», — вспомнил Дейнеко.

Он также рассказал о сложностях с оказанием медицинской помощи. С его слов, когда он получил осколочное ранение при взрыве украинского боеприпаса, то медпомощь ему оказывали только местные врачи, выезжать за пределы населенного пункта было запрещено.

Ранее житель села Казачья Локня Суджанского района рассказал о расклеенных пропагандистских листовках ВСУ. Их размещали в местах, где собирается много людей, — например, у церквей и в местах выдачи гуманитарной помощи.

    Обсудить
    Последние новости

    Будущий канцлер Германии сделал жесткое предупреждение Трампу

    Россиянин спас тонувшую в озере собаку

    Фаворит на пост президента Польши заявил о преимуществе над украинцами

    Один из готовивших расправу ради квартиры в центре Петербурга признал вину

    Туристка нарушила одно правило в национальном парке США и угодила в тюрьму

    Гуцул смягчили меру пресечения

    В России начали по-новому следить за вывозом мусора

    В российском городе пожаловались на обжигающие батареи в апреле

    Вице-премьер Сербии призвал перестать верить Евросоюзу

    Названы лучшие места для отдыха в плавучих домах в регионах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше