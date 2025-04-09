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10:46, 9 апреля 2025Ценности

Популярная блогерша сняла шорты на пикнике и показала друзьям полуобнаженные ягодицы

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Terma, SL / BACKGRID / Legion-Media

Американская певица, танцовщица, актриса и популярная блогерша Эддисон Рэй показала откровенное видео с пикника. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, насчитывающей 88,4 миллиона подписчиков.

В размещенном видео 24-летняя инфлюэнсерша запечатлена во время отдыха с друзьями. На ней ковбойская шляпа, укороченная кофта с кружевными вставками и голубые шорты. Так, прежде чем расположиться на покрывале, девушка сняла нижнюю часть наряда, продемонстрировав на камеру полуобнаженные ягодицы в трусах, оформленных цветочным принтом и оборками.

Фото: Terma, SL / BACKGRID / Legion-Media

В январе Эддисон Рэй в откровенных нарядах снялась для журнала Rolling Stone. Тогда поп-исполнительница позировала перед фотографом в прозрачном кружевном боди, а также нижнем белье.

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