Популярная блогерша сняла шорты на пикнике и показала друзьям полуобнаженные ягодицы

Американская певица, танцовщица, актриса и популярная блогерша Эддисон Рэй показала откровенное видео с пикника. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, насчитывающей 88,4 миллиона подписчиков.

В размещенном видео 24-летняя инфлюэнсерша запечатлена во время отдыха с друзьями. На ней ковбойская шляпа, укороченная кофта с кружевными вставками и голубые шорты. Так, прежде чем расположиться на покрывале, девушка сняла нижнюю часть наряда, продемонстрировав на камеру полуобнаженные ягодицы в трусах, оформленных цветочным принтом и оборками.

Фото: Terma, SL / BACKGRID / Legion-Media

В январе Эддисон Рэй в откровенных нарядах снялась для журнала Rolling Stone. Тогда поп-исполнительница позировала перед фотографом в прозрачном кружевном боди, а также нижнем белье.