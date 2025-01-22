Популярная блогерша снялась для журнала в прозрачном боди

Американская певица, танцовщица, актриса и популярная блогерша Эддисон Рэй в откровенных нарядах снялась для журнала Rolling Stone. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 34,2 миллиона подписчиков.

24-летняя знаменитость предстала на фото для обложки издания, лежа на ступенях. Она позировала в прозрачном кружевном боди розового цвета и остроносых белых ботинках в стиле ретро на каблуках и с пуговицами.

Кроме того, в рамках съемки она примерила нижнее белье, которое состояло из бюстгальтера с чашками в виде цветов и трусов с заниженной талией и вырезами. Также инфлюэнсерша надела черный бюстгальтер и мини-шорты с пайетками. Авторами данных кадров выступил голландско-американский дуэт фэшн-фотографов — Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.

Ранее в январе британская телеведущая с самыми идеальными в мире ягодицами Майя Джама пришла на съемки шоу «Остров любви» в прозрачном наряде.