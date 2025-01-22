Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:34, 22 января 2025Ценности

Популярная блогерша снялась для журнала в прозрачном боди

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: @addisonraee

Американская певица, танцовщица, актриса и популярная блогерша Эддисон Рэй в откровенных нарядах снялась для журнала Rolling Stone. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 34,2 миллиона подписчиков.

24-летняя знаменитость предстала на фото для обложки издания, лежа на ступенях. Она позировала в прозрачном кружевном боди розового цвета и остроносых белых ботинках в стиле ретро на каблуках и с пуговицами.

Материалы по теме:
Голые звезды, яркие россиянки и возвращение Беллы Хадид. Чем еще запомнилась заключительная Неделя моды?
Голые звезды, яркие россиянки и возвращение Беллы Хадид.Чем еще запомнилась заключительная Неделя моды?
3 октября 2024
Ирина Шейк как Мадонна, 15 тонн джинсы на полу и гости без штанов: чем запомнится миру Неделя моды в Милане?
Ирина Шейк как Мадонна, 15 тонн джинсы на полу и гости без штанов:чем запомнится миру Неделя моды в Милане?
25 сентября 2024

Кроме того, в рамках съемки она примерила нижнее белье, которое состояло из бюстгальтера с чашками в виде цветов и трусов с заниженной талией и вырезами. Также инфлюэнсерша надела черный бюстгальтер и мини-шорты с пайетками. Авторами данных кадров выступил голландско-американский дуэт фэшн-фотографов — Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.

Ранее в январе британская телеведущая с самыми идеальными в мире ягодицами Майя Джама пришла на съемки шоу «Остров любви» в прозрачном наряде.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они пендосы». Трамп заявил, что Россия «помогла США» выиграть Вторую мировую. Как он ошибся и возмутил военкоров?

      Samsung представила новые флагманы

      Байден пообещал молиться о процветании США

      В таинственных шарах с пляжей Австралии нашли кишечную палочку

      США направят тысячи военных на защиту границы с Мексикой

      В США оценили обещания Трампа по конфликту на Украине

      На российских подростков обрушилась эпидемия облысения. Они не могут справиться со стрессом и лысеют уже в 15 лет

      Любителям пива рассказали о влиянии этого напитка на здоровье

      Зеленский поставил России ультиматум для начала переговоров

      В России ответили на требование Трампа заключить сделку по Украине под угрозой санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше