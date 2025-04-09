Популярный российский врач признался в ежедневном употреблении алкоголя

Врач Мясников признался в ежедневном употреблении алкоголя и любви к «Дошираку»

Популярный у россиян врач и телеведущий Александр Мясников признался в ежедневном употреблении алкоголя уже на протяжении 50 лет, а также в любви к лапше быстрого приготовления «Доширак». О своих вредных привычках он рассказал порталу «Страсти».

По словам доктора, все хорошо в меру, поэтому он считает, что нужно удовлетворять подобные потребности и не отказываться полностью от вредной еды. Например, Мясников раз в месяц позволяет себе пельмени, а «Доширак» может съесть раз в 2-3 недели. Он признался, что для него это самая вкусная еда.

«Честно скажу, уже 50 лет выпиваю каждый день малую дозу алкоголя. Я 50 лет это делаю, и посмотрите на меня. (…) Мне 71 год, а я штангу в 130 килограмм жму три раза от груди», — похвастался специалист.

При этом он отметил, что совершенно не имеет тяги к сладкому.

Ранее Мясников рассказал, как во время путешествия в Перу видел процесс приготовления смузи из лягушек.

