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14:23, 9 апреля 2025Интернет и СМИ

Популярный российский врач признался в ежедневном употреблении алкоголя

Врач Мясников признался в ежедневном употреблении алкоголя и любви к «Дошираку»
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Александр Мясников

Александр Мясников. Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Популярный у россиян врач и телеведущий Александр Мясников признался в ежедневном употреблении алкоголя уже на протяжении 50 лет, а также в любви к лапше быстрого приготовления «Доширак». О своих вредных привычках он рассказал порталу «Страсти».

По словам доктора, все хорошо в меру, поэтому он считает, что нужно удовлетворять подобные потребности и не отказываться полностью от вредной еды. Например, Мясников раз в месяц позволяет себе пельмени, а «Доширак» может съесть раз в 2-3 недели. Он признался, что для него это самая вкусная еда.

«Честно скажу, уже 50 лет выпиваю каждый день малую дозу алкоголя. Я 50 лет это делаю, и посмотрите на меня. (…) Мне 71 год, а я штангу в 130 килограмм жму три раза от груди», — похвастался специалист.

При этом он отметил, что совершенно не имеет тяги к сладкому.

Ранее Мясников рассказал, как во время путешествия в Перу видел процесс приготовления смузи из лягушек.

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