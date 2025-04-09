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19:19, 9 апреля 2025Россия

Появились подробности о неоднократно избивавших 11-летнюю дочь участника СВО мигрантах

Активист Анненков: Подростки с Ямала минимум трижды избили дочь бойца СВО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ali Smith / Getty Images

Подростки из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), подозреваемые в издевательствах над 11-летней дочерью участника специальной военной операции (СВО), с января избивали ее минимум трижды. Подробности о резонансной истории раскрыл активист Иван Анненков в беседе с РИА Новости.

Об избиении девочки толпой из семи мигрантов подросткового возраста стало известно 27 марта. В сети также появилась видеозапись, на которой видно, как школьницу окружают, бьют по лицу и роняют на землю борцовским приемом. Тогда пострадавшая заявила, что эта же компания нападала на нее уже неоднократно.

По словам Анненкова, также появились фото, на которых видно, как на девочку направляют перцовый баллончик. «Она подтвердила, что были другие издевательства, например, из баллончика ей заливали лицо», — сказал он.

Как выяснило агентство, конфликт начался еще в соцсетях, где девочка якобы притворялась мальчиком и поругалась со старшим подростком. Один из знакомых нападавших утверждает, что «школьница в интернете оскорбляет всех подряд вне зависимости от возраста и пола». «На этот раз школьница задела честь родных и чувство достоинства моего приятеля, который ее потом и избил. Он действительно не знал, что это девчонка», — цитирует его автор материала.

В свою очередь, общественники узнали, что подростки из напавшей на школьницу компании проводят много времени в одном из компьютерных клубов Нового Уренгоя, где постоянно пристают к посетителям. Так, год назад они избили 13-летнего мальчика, что подтвердила и дочь бойца СВО. «Мы тщательно просмотрели их страницы в социальных сетях и нашли много информации, которая может заинтересовать сотрудников правоохранительных органов, в частности, отдел по борьбе с экстремизмом», — отметил Анненков.

После начавшегося общественного резонанса подозреваемые подростки почистили свои профили в социальных сетях. Однако активисты успели сделать скриншоты, на которых видно, как один из мигрантов называет себя «абу-бандитом», а у другого на фото профиля стоит символика «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация).

Анненков добавил, что ни нападавшие, ни их родители не извинились перед школьницей и ее семьей. Чтобы на девочку не оказывали давление, общественники провожают ее до школы и иногда встречают после уроков. «Больше позаботиться о ней пока некому — отец сейчас в зоне СВО. Старший брат также участвовал в спецоперации», — подчеркнул активист.

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Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Расследование находится под контролем председателя ведомства Александра Бастрыкина. В случае признания вины подростков им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Краснодаре мигрант-водитель маршрутки избил волонтерку, помогающую бойцам специальной военной операции. Причиной конфликта стала просьба женщины не отвлекаться на телефон за рулем. В ответ мужчина начал оскорблять россиянку и применил к ней силу, нанеся травму.

ЖЗЛ
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