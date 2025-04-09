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22:10, 9 апреля 2025Бывший СССР

Появилось видео разгрома ВСУ новейшими «летающими танками» ВС России

БЖВ: Новейшие российские летающие танки Ми-28НМ громят ВСУ ракетами Х-39
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Появилось видео, как боевые вертолеты ВС России новейшей модификации Ми-28НМ, которые прозвали «летающими танками», громят подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью легких многоцелевых управляемых ракет ЛМУР (Х-39). Его опубликовал Telegram-канал «Бортовой Журнал Военлета» (БЖВ).

На кадрах запечатлена отправка боеприпаса с вертолета. Целью стал объект противника, откуда велось управление БПЛА, его уничтожили, попав ракетой в крышу здания.

Уточняется, что в комплектацию Ми-28НМ входят современные прицельные системы, которые могут обнаружить цели в любое время суток на максимальной дальности. Вертолет способен нести на себе различное управляемое и неуправляемое оружие. Дальность ЛМУР в новых версиях увеличена до 20 километров.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по украинским военным, которые скрывались в лесах в Курской области. Атака производилась группой ударных вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и сопровождения Ми-8ПСГ.

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