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08:19, 9 апреля 2025Мир

Премьер Испании призвал ЕС пересмотреть отношения с главным конкурентом США

Премьер Испании Санчес: ЕС стоит пересмотреть отношения с Китаем
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Guillermo Gutierrez Carrascal / Keystone Press Agency / Global Look Press

Европейскому союзу (ЕС) стоит пересмотреть отношения с Китаем на фоне пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает Bloomberg.

«Торговая война не отвечает ничьим интересам. Никто не выигрывает от торговой войны. Проигрывают все страны, особенно рабочие и средний класс», — отметил политик.

По словам испанского премьера, политика США должна заставить Европу пересмотреть свой подход к поиску новых партнеров. Санчес призвал адаптироваться к новым реалиям, что включает в себя изменение позиции Европы по отношению к Китаю, а также Китая по отношению к Европе.

Ранее глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Китаю за помощью в урегулировании кризиса на Украине.

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