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09:55, 9 апреля 2025Бывший СССР

Президент Эстонии утвердил лишающий иностранцев права голоса закон

Президент Эстонии утвердил закон, который лишает иностранцев права голоса
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Алар Карис

Алар Карис. Фото: Henry Nicholls / Pool / Reuters

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, лишающий иностранцев права голоса на выборах. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

«Президент Эстонии Алар Карис провозгласил закон о внесении изменений в Конституцию, согласно которому проживающие в Эстонии граждане третьих стран, а со следующих выборов и лица без гражданства, лишаются права голоса на местных выборах», — указано в сообщении.

Карис, как сообщает ERR, заявил, что парламент Эстонии принял решение с серьезными последствиями, которые следовало бы более тщательно проанализировать, но выразил надежду, что парламент проследит за тем, чтобы это решение «не подорвало внутренний мир Эстонии».

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил использовать оборонно-промышленный комплекс республики в пользу Украины. Он также отметил, что Киев и Таллин вместе работают над всем для «достижения справедливого и длительного мира».

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