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15:46, 8 апреля 2025Бывший СССР

В Эстонии захотели использовать военное производство в пользу Украины

Министр обороны Эстонии предложил использовать ОПК республики в пользу Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил использовать оборонно-промышленный комплекс (ОПК) республики в пользу Украины. Об этом он заявил в ходе визита в Киев, передает «РБК-Украина».

Глава эстонского военного ведомства предложил сотрудникам украинского минобороны ознакомиться с возможностями военного производства страны. «Эстония продолжит помогать и поддерживать Украину — в нашем бюджете выделено более 0,25 процента ВВП (внутреннего валового продукта — прим. «Ленты.ру») для этого», — заявил Певкур.

Он также отметил, что Киев и Таллин вместе работают над всем для «достижения справедливого и длительного мира».

Ранее в Эстонии, в парламенте страны предложили военным применять силу к торговым судам, в отношении которых возникают подозрения в намерении повредить подводные кабели или другие объекты инфраструктуры. Сообщается, что право топить подозрительные суда задумали дать армии и флоту.

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