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03:37, 8 апреля 2025Бывший СССР

В Эстонии задумали дать армии и флоту право топить подозрительные суда

ERR: Эстония задумала дать армии и флоту право топить подозрительные суда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Парламент Эстонии (Рийкогу) в среду, 9 апреля, рассмотрит в первом чтении законопроект с поправками, позволяющими военным применять силу к торговым судам, в отношении которых возникают подозрения в намерении повредить подводные кабели или другие объекты инфраструктуры. Об этом пишет ERR со ссылкой на документ.

Известно, что право топить подозрительные суда задумали дать армии и флоту. Отмечается, что в крайнем случае эстонским военным разрешать топить суда, не подчиняющиеся приказам. Перед затоплением экипаж подозрительного судна эвакуируют.

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«Это мера, к которой прибегнут только в самом крайнем случае. Например, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы», — подчеркнул председатель парламентской комиссии по обороне Калев Стойческу.

Ранее Европейский союз отказал Эстонии и Литве в финансировании создания «стены для беспилотников» на границе с Россией. Эстония была основным заявителем, а Литва выступила созаявителем.

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