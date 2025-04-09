Раскрыта причина молчания Орбакайте об СВО

Глава ФПБК Бородин: Певица Орбакайте молчит об СВО из-за страха лишиться денег

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал причину, по которой певица Кристина Орбакайте не будет высказываться на тему специальной военной операции (СВО). По его мнению, артистка потеряет заработок в России, если определится с позицией и открыто заявит о ней. Слова главы ФПБК приводит портал «Страсти».

Бородин напомнил, что Орбакайте уже долгое время не приезжает с концертами в РФ и выступает исключительно за границей. Однако недавно ее концерт в Вильнюсе оказался под угрозой, когда премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас призвал ее рассказать публике, как относится к СВО.

Глава ФПБК, который уже три года следит за карьерой певицы, считает, что даже требование высокопоставленного политика не вынудит Орбакайте высказаться. «Я думаю, что она будет сохранять молчание по одной простой причине — она понимает, что, если сейчас выскажет эту позицию, то в Россию никогда может уже не возвращаться. Когда она прокомментирует эту всю историю, сразу попадет в стоп-лист», — указал собеседник «Страстей».

Он также отметил, что дочь Аллы Пугачевой продолжает зарабатывать большие деньги в России и не захочет их лишаться. При этом Бородин похвалил премьера Литвы за то, что он первый обратился с требованием к Орбакайте.

Ранее также Бородин призвал проверить новую песню покинувшей Россию Пугачевой. Речь идет о композиции «Мама», в которой общественник заметил возможную дискредитацию СВО.