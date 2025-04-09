Раскрыта причина отказа сына Прилучного и Муцениеце жить с матерью

KP.RU: Сын Прилучного отказался жить с Муцениеце из-за роликов с ней

Сын российского актера Павла Прилучного и артистки Агаты Муцениеце Тимофей отказался жить с матерью из-за ее роликов в соцсетях. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на друзей актера.

«Там показываются откровенные видео из кабаре Crave, где Агата играет полуобнаженной в эротической постановке "Абсолютно другая нага". Подростки бывают жестокими, и Тимофей это испытал на себе», — рассказали собеседники издания.

Они также отметили, что стремление ребенка быть ближе к отцу является защитной реакцией.

Ранее адвокат Муцениеце заявил, что Прилучный запретил сыну общаться с матерью и бабушкой. Для этого он нанял охрану, сменил номер телефона мальчика и заблокировал его во всех мессенджерах.