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14:46, 9 апреля 2025Культура

Раскрыта причина отказа сына Прилучного и Муцениеце жить с матерью

KP.RU: Сын Прилучного отказался жить с Муцениеце из-за роликов с ней
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Сын российского актера Павла Прилучного и артистки Агаты Муцениеце Тимофей отказался жить с матерью из-за ее роликов в соцсетях. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на друзей актера.

«Там показываются откровенные видео из кабаре Crave, где Агата играет полуобнаженной в эротической постановке "Абсолютно другая нага". Подростки бывают жестокими, и Тимофей это испытал на себе», — рассказали собеседники издания.

Они также отметили, что стремление ребенка быть ближе к отцу является защитной реакцией.

Ранее адвокат Муцениеце заявил, что Прилучный запретил сыну общаться с матерью и бабушкой. Для этого он нанял охрану, сменил номер телефона мальчика и заблокировал его во всех мессенджерах.

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