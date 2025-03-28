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14:58, 28 марта 2025Культура

Сын Прилучного и Муцениеце лишился связи с матерью

Юрист Муцениеце Мелешкина: Прилучный запретил сыну общаться с матерью и бабушкой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве продолжается судебное разбирательство между российским актером Павлом Прилучным и артисткой Агатой Муцениеце по поводу опеки над их сыном Тимофеем. Очередное заседание в Головинском районном суде Москвы перенесли на 24 апреля из-за желания матери повторно опросить своего сына. Об этом сообщает «Пятый канал».

Как сообщил адвокат Муцениеце, Прилучный запретил сыну общаться с матерью и бабушкой. Для этого он нанял охрану, сменил номер телефона мальчика и заблокировал его во всех мессенджерах.

«Соответственно, общение фактически невозможно», — заявила юрист Наталья Мелешкина, обратив внимание, что эти действия противоречат интересам ребенка и наносят вред.

Сторона Муцениеце уверена, что ребенок не сам отказался от контакта с матерью, а на него оказали давление.

В свою очередь, адвокат Прилучного Оксана Даниелова утверждает, что Агата сама не проявляет интереса к общению с сыном. Она также заявила, что перенос заседания наносит стресс ребенку и что они будут добиваться запрета на его вызов в суд.

Кроме того, сторона Прилучного предложила сделать заседание открытым, чтобы избежать спекуляций, но Муцениеце выступила против этого.

Ранее психолог Ия Ким объяснила желание 12-летнего сына актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Тимофея жить с отцом, несмотря на решение суда. По словам эксперта, ребенок находится там, где ему спокойно. «Мы не знаем, было ли ему комфортно жить с мамой, как он общался с отцом до этого», — обратила внимание она.

До этого Муцениеце рассказала, как случайно встретила в магазине сына впервые за несколько месяцев.

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