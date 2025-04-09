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14:06, 9 апреля 2025Наука и техника

Раскрыто влияние «Оземпика» на рацион питания

Food Qual Prefer: Прием GLP-1 помогает избавиться от желания есть вредную пищу
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: myskin / Shutterstock / Fotodom

Применение популярных препаратов для снижения веса — таких как Ozempic, Wegovy и Mounjaro — значительно влияет на предпочтения в еде. Согласно исследованию ученых из Университета Арканзаса, те, кто принимает GLP-1, стали есть меньше переработанных продуктов, сахара, красного мяса, а также стали меньше употреблять алкоголь. Исследование опубликовано в журнале Food Quality and Preference.

Препараты из группы агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), изначально разработанные для лечения диабета, помогают снижать аппетит и вес, и, как выяснилось, корректируют рацион.

Исследование охватило почти 2000 человек, включая тех, кто в настоящее время принимает такие препараты, принимал их ранее, планирует начать прием, а также контрольную группу. Более 70 процентов участников заявили о снижении потребления переработанных продуктов, 50 процентов — газировки и красного мяса.

Однако полностью желание есть вредную пищу не исчезает: даже при сокращении количества таких продуктов, тяга к ним остается. Единственные категории с ростом потребления — это фрукты, зелень и вода.

Авторы исследования отмечают: рост популярности GLP-1 уже влияет на рынок. Пищевые компании адаптируют стратегии, разрабатывают продукты вроде «батончиков для GLP-1-диеты» или специализированных меню.

По словам исследователей, изменения в рационе могут стать вызовом для производителей сладостей, снеков и полуфабрикатов и одновременно открыть возможности для роста в сегменте овощей и фруктов.

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