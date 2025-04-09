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17:04, 9 апреля 2025Ценности

Редкий бриллиант продадут на аукционе почти за два миллиарда рублей

10-каратный бриллиант Mediterranean Blue продадут на аукционе за 20 млн долларов
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: sothebys.com

Редкий голубой бриллиант продадут на торгах аукционного дома Sotheby's в мае в Женеве. Подробности публикует New York Post (NYP).

Речь идет о 10-каратном камне Mediterranean Blue, стоимость которого оценивается в 20 миллионов долларов (почти два миллиарда рублей). Отмечается, что бриллиант создали из необработанного алмаза весом 31,94 карата, добытом на руднике Куллинан в Южной Африке в 2023 году.

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По данным аукционного дома, Mediterranean Blue имеет очень низкое содержание азотных примесей — такие камни составляют менее 0,5 процента всех бриллиантов. Сначала эксперты в течение года изучали камень, а затем работали над ним шесть месяцев.

Ранее в апреле стало известно, что в России огранили самый крупный в истории страны бриллиант.

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