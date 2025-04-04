В России огранили самый крупный бриллиант в истории страны. Как выглядит камень весом более 100 карат?

Компания «Алроса» завершила огранку самого крупного бриллианта в России

В России огранили самый крупный в истории страны бриллиант редкого цвета Vivid Yellow весом более 100 карат. Возраст алмаза — около миллиарда лет, его добыли на арктическом месторождении Эбелях в Якутии. Известно, что работу над драгоценным камнем завершила алмазодобывающая компания «Алроса». Ограненный бриллиант получил название «Новое Солнце» — над его созданием больше двух лет работала команда из 15 специалистов со стажем более 30 лет. После создания 3D-модели алмаза был проведен спектральный анализ, с помощью которого эксперты разработали виртуальные проекты всех возможных форм бриллиантов.