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12:48, 4 апреля 2025Ценности

В России огранили самый крупный бриллиант в истории страны. Как выглядит камень весом более 100 карат?

Компания «Алроса» завершила огранку самого крупного бриллианта в России

В России огранили самый крупный в истории страны бриллиант редкого цвета Vivid Yellow весом более 100 карат. Возраст алмаза — около миллиарда лет, его добыли на арктическом месторождении Эбелях в Якутии. Известно, что работу над драгоценным камнем завершила алмазодобывающая компания «Алроса». Ограненный бриллиант получил название «Новое Солнце» — над его созданием больше двух лет работала команда из 15 специалистов со стажем более 30 лет. После создания 3D-модели алмаза был проведен спектральный анализ, с помощью которого эксперты разработали виртуальные проекты всех возможных форм бриллиантов.

«Новое Солнце» — одно из самых значимых событий в индустрии драгоценных камней за последние годы, подчеркивающее высокий статус России в мировой алмазно-бриллиантовой отрасли

представители «Алроса»

Фото: АК «АЛРОСА»

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