Компания «Алроса» завершила огранку самого крупного бриллианта в России

Самый крупный в истории России бриллиант огранили. Соответствующую информацию публикует ТАСС.

Отмечается, что работу над крупнейшим драгоценным камнем в стране завершила алмазодобывающая компания «Алроса». Вес камня редкого фантазийного цвета Vivid Yellow составил более 100 карат. Уточняется, что бриллиланту дали название «Новое Солнце».

В марте Ким Кардашьян потеряла бриллиант на свадьбе наследника богатейшей семьи Индии. Спустя некоторое время после начала мероприятия бизнесвумен заметила, что один из больших камней оторвался от украшения.