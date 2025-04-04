Самый крупный в истории России бриллиант огранили. Соответствующую информацию публикует ТАСС.
Отмечается, что работу над крупнейшим драгоценным камнем в стране завершила алмазодобывающая компания «Алроса». Вес камня редкого фантазийного цвета Vivid Yellow составил более 100 карат. Уточняется, что бриллиланту дали название «Новое Солнце».
В марте Ким Кардашьян потеряла бриллиант на свадьбе наследника богатейшей семьи Индии. Спустя некоторое время после начала мероприятия бизнесвумен заметила, что один из больших камней оторвался от украшения.