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12:00, 4 апреля 2025Ценности

Самый крупный в истории России бриллиант огранили

Компания «Алроса» завершила огранку самого крупного бриллианта в России
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал ALROSA

Самый крупный в истории России бриллиант огранили. Соответствующую информацию публикует ТАСС.

Отмечается, что работу над крупнейшим драгоценным камнем в стране завершила алмазодобывающая компания «Алроса». Вес камня редкого фантазийного цвета Vivid Yellow составил более 100 карат. Уточняется, что бриллиланту дали название «Новое Солнце».

В марте Ким Кардашьян потеряла бриллиант на свадьбе наследника богатейшей семьи Индии. Спустя некоторое время после начала мероприятия бизнесвумен заметила, что один из больших камней оторвался от украшения.

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