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15:44, 14 марта 2025Ценности

Ким Кардашьян потеряла бриллиант на свадьбе наследника богатейшей семьи Индии

Ким Кардашьян потеряла бриллиант от ожерелья на свадьбе Ананта Амбани в Индии
Мария Винар

Фото: Backgrid UK / Legion-media.com

Американская телезвезда Ким Кардашьян потеряла бриллиант на свадьбе наследника богатейшей семьи Индии Ананта Амбани. Соответствующий момент из выпуска реалити-шоу The Kardashians приводит Page Six.

Известно, что сестры Ким и Хлои Кардашьян посетили роскошное торжество, которое прошло в прошлом году с 12 по 14 июня. На церемонию основательница Skims надела платье с вырезом под грудью и массивное ожерелье.

Спустя некоторое время после начала мероприятия бизнесвумен заметила, что один из больших бриллиантов оторвался от украшения. «Мы осмотрели весь пол, пытаясь понять, куда он делся. Заглядываем в топ, заглядываем в юбку, но нигде его не могли найти», — рассказала она.

Сестра предпринимательницы предположила, что бриллиант пропал во время беседы с родственниками невесты. Ее догадка подтвердилась: камеры запечатлели момент падения камня на пол. Однако, по словам, самой миллиардерши, ей так и не удалось его найти. «О Боже, мне придется за это заплатить», — посетовала Кардашьян, уточнив, что ожерелье было взято из коллекции ее подруги, дизайнера ювелирных изделий Лоррейн Шварц.

В январе прошлого года папарацци запечатлели попытку канадской телезвезды Келти Коллин найти потерянный на церемонии вручения премии «Золотой Глобус» бриллиант.

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