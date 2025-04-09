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08:29, 9 апреля 2025Мир

Обеспокоенные пошлинами республиканцы начали давить на Трампа

WP: Республиканцы требуют от администрации Трампа отменить пошлины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Республиканцы требуют от администрации президента США Дональда Трампа отменить пошлины или предоставить более подробную информацию о дальнейшем плане действий. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным газеты, они беспокоятся, что решения главы государства могут привести к сбою в экономике. Если это произойдет, то американцам придется платить «политическую цену», говорится в статье.

При этом издание отмечает, что, несмотря на опасения, республиканцы все же не решаются выступать с критикой в адрес Трампа, предпочитая оставаться с ним «в одном ряду». Кроме того, они надеются, что тарифы являются лишь «временной тактикой переговоров».

Ранее политолог-американист Константин Блохин усомнился, что Конгресс США заблокирует пошлины Трампа. Он пояснил, что теоретически это возможно, однако сейчас он под республиканцами, а они не станут мешать президенту.

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