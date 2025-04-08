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19:21, 8 апреля 2025МирЭксклюзив

Американист высказался о возможности Конгресса США отменить пошлины Трампа

Американист Блохин усомнился в том, что Конгресс США заблокирует пошлины Трампа
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Конгресс США теоретически может заблокировать пошлины президента США Дональда Трампа, однако сейчас он под республиканцами, а они не будут мешать американскому лидеру, рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. О возможностях Конгресса специалист высказался в беседе с «Лентой.ру».

Чисто теоретически Конгресс может, конечно, заблокировать Трампа, но сейчас он под республиканцами, а не под демократами. Очевидно, что однопартийцы не будут ему вставлять палки в колеса

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

«Эта торговая война, которую начал Трамп, отчасти от безвыходности. Потому что у Соединенных Штатов самый большой в мире торговый дефицит. Трамп подобными методами пытается исправить дисбаланс. Конечно, эти шаги будут демократами рассматриваться под микроскопом и критиковаться», — отметил Блохин.

Ранее сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен заявила, что Конгресс США имеет полномочия принять резолюцию, снимающую с Трампа чрезвычайные полномочия, которые позволяют ему вводить пошлины на импорт из других стран. Она также призвала республиканцев присоединиться к демократам, чтобы таким образом собрать необходимое количество голосов для принятия инициативы.

7 апреля Трамп заявил, что внешний долг стал «большим фактором» в США, а введение тарифов позволит его погасить. Кроме того, американский лидер допустил, что дополнительные пошлины на импортные товары могут быть постоянным явлением.

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