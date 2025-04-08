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15:35, 8 апреля 2025Мир

В Конгрессе США нашли способ отменить пошлины Трампа

Сенатор Уоррен: Конгресс может снять с Трампа полномочия по вводу пошлин
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Конгресс США имеет полномочия принять резолюцию, снимающую с главы Белого дома Дональда Трампа чрезвычайные полномочия, которые позволяют ему вводить пошлины на импорт из других стран. С таким заявлением выступила сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Законодательная ветвь власти имеет полномочия остановить этот хаос (...). Мы можем прямо сейчас выдвинуть резолюцию, отменяющую чрезвычайные полномочия, которыми Трамп пользуется для введения этих пошлин. США впервые в своей истории столкнулись с ситуацией, когда один человек смог разрушить целый фондовый рынок», — отметила политик.

Уоррен также призвала республиканцев присоединиться к демократам, чтобы таким образом собрать необходимое количество голосов для принятия инициативы в Конгрессе.

Ранее Трамп заявил, что внешний долг стал «большим фактором» в США, а введение тарифов позволит его погасить. Кроме того, американский лидер допустил, что дополнительные пошлины на импортные товары могут быть постоянным явлением.

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