Стало известно о возобновлении США ряда отмененных программ помощи USAID

Reuters: США возобновят по меньшей мере шесть отмененных программ помощи USAID

Соединенные Штаты Америки возобновят по меньшей мере шесть ранее отмененных программ помощи USAID в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре. Об этом пишет агентство Reuters.

«Администрация (...) [президента США Дональда] Трампа во вторник решила возобновить по меньшей мере шесть недавно отмененных программ США по оказанию иностранной помощи», — утверждается в публикации.

По данным источников Reuters, данное решение было принято после того, как Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций сообщила, что закрытие программ может стать «смертным приговором» для миллионов людей.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа сократила американскую международную помощь в рамках деятельности USAID более чем на 27 миллиардов долларов.