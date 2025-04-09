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01:13, 9 апреля 2025Бывший СССР

Рисовавшая кровью картины о «жесткости российских военных» украинка погибла в зоне СВО

Рисовавшая картины кровью украинская военнослужащая Половинко погибла в зоне СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shayna Douglas / Unsplash

Украинская военнослужащая Маргарита Половинко погибла в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Военндело».

Половинко родилась 24 марта 1994 года в Кривом Роге. Отмечается, что украинка занималась изобразительным искусством и рисовала картины о «жестокости российских военных».

Некоторые рисунки она оформляла кровью, чтобы дать людям возможность смыть ее, когда закончится конфликт, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что украинский чемпион мира по карате Олег Новиков погиб на фронте. Экс-спортсмен погиб вблизи села Преображенка Запорожской области. Смерть наступила в результате прилета корректируемой авиационной бомбы.

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