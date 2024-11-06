Чемпион мира по карате из Украины погиб на фронте

Украинский чемпион мира по карате Олег Новиков погиб на фронте

Украинский чемпион мира по карате Олег Новиков погиб на фронте. Об этом сообщил военкор Евгений Лисицын в своем телеграм-канале.

Экс-спортсмен погиб вблизи села Преображенка Запорожской области. Смерть наступила в результате прилета корректируемой авиационной бомбы.

Новиков родился в Луганске, но переехал в Ирпень. В 22 года он выиграл чемпионат мира по контактному карате и получил звание мастера спорта международного класса.

Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике украинец Александр Пелешенко. Пелешенко побеждал на чемпионатах Европы 2016 и 2017 годов в весовой категории до 85 килограммов. Также он принимал участие в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, где занял четвертое место.