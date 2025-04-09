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20:19, 9 апреля 2025Интернет и СМИ

Роскомнадзор запустил бота для получения маркировки в Telegram

Роскомнадзор запустил бота для получения маркировки «А+» каналами в Telegram
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Роскомнадзор запустил бота, необходимого для получения маркировки «А+» каналами в Telegram. Как сообщает «Интерфакс», использовать его смогут владельцы сообществ, аудитория которых превышает 10 тысяч подписчиков.

«В мессенджере Telegram начал работать бот @Trustchannelbot, который позволяет блогерам с аудиторией более 10 тысяч подписчиков получить маркировку "А+"», — сказано в сообщении ведомства.

Первым о появлении этого бота сообщил депутат Государственной Думы Антон Горелкин. По его словам, отметка «А+» будет отображаться слева от названия канала. Претендовать на ее получение смогут лишь те, кто зарегистрировался в реестре Роскомнадзора.

С 1 ноября владельцы страниц в социальных сетях с аудиторией, превышающей 10 тысяч пользователей, обязаны заполнять специальную форму для отправки в Роскомнадзор. После этого ведомство вносит страницу в специальный реестр. Если верификация пройдена не будет, то владелец сообщества не сможет размещать в нем рекламу, а другие каналы — делать репосты.

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