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15:45, 9 апреля 2025Интернет и СМИ

В Telegram появилась маркировка зарегистрированных в Роскомнадзоре каналов

Telegram стал маркировать каналы, зарегистрированные в Роскомнадзоре
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мессенджер Telegram стал маркировать каналы, прошедшие регистрацию в Роскомнадзоре. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram.

По словам Горелкина, тем, кто зарегистрировался в реестре Роскомнадзора, присваивается отметка А⁺, которая будет отображаться слева от названия канала. Чтобы знак появился, пользователям предлагается воспользоваться специальным ботом в Telegram, добавил Горелкин. Депутат отметил, что процесс получения отметки занимает несколько минут.

«Теперь у пользователей Telegram появилась возможность быстро и наглядно убедиться, какие каналы можно репостить, а у рекламодателей — где размещаться», — подчеркнул он.

Ранее Минцифры уточнило правило регистрации страниц в соцсетях в реестре Роскомнадзора. В ведомстве подчеркнули, что правила верификации не распространяются на иностранные каналы.

С 1 ноября владельцы страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тысяч человек должны заполнить специальную форму для отправки в Роскомнадзор. Впоследствии ведомство вносит страницу в специальный реестр. В случае, если страница не пройдет верификацию, то ее владелец не сможет размещать на ней рекламные материалы, а другие каналы — делать репосты.

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