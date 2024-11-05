В Минцифры уточнили правило верификации каналов с аудиторией более 10 тысяч человек

Минцифры: на иностранные каналы не распространяются правила верификации

Минцифры уточнило правило верификации иностранных каналов, имеющих более 10 тысяч подписчиков. Подробности опубликованы на сайте ведомства.

Сообщается, что регистрироваться в специальном реестре необходимо только российским каналам. «На деятельность иностранных каналов или страниц, направленную на привлечение внимания иностранных пользователей в зарубежном сегменте сети Интернет, указанное регулирование не распространяется», — отмечает ведомство.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин уточнил одно правило идентификации каналов. Он заявил, что каналам в соцсетях, не включенных в реестр Роскомнадзора, верификация не нужна.

С 1 ноября владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч человек, должны заполнить специальную форму, которую впоследствии отправят в Роскомнадзор. Он включит канал или страницу в специальный перечень. Если страница не пройдет идентификацию, то ее владелец не сможет размещать на ней рекламу, а другим каналам будет запрещено делать репосты. В Минцифры рассказали, что ограничения вступят в силу 1 января 2025 года.