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18:22, 5 ноября 2024Интернет и СМИ

В Минцифры уточнили правило верификации каналов с аудиторией более 10 тысяч человек

Минцифры: на иностранные каналы не распространяются правила верификации
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Leon Bublitz / Unsplash

Минцифры уточнило правило верификации иностранных каналов, имеющих более 10 тысяч подписчиков. Подробности опубликованы на сайте ведомства.

Сообщается, что регистрироваться в специальном реестре необходимо только российским каналам. «На деятельность иностранных каналов или страниц, направленную на привлечение внимания иностранных пользователей в зарубежном сегменте сети Интернет, указанное регулирование не распространяется», — отмечает ведомство.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин уточнил одно правило идентификации каналов. Он заявил, что каналам в соцсетях, не включенных в реестр Роскомнадзора, верификация не нужна.

С 1 ноября владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч человек, должны заполнить специальную форму, которую впоследствии отправят в Роскомнадзор. Он включит канал или страницу в специальный перечень. Если страница не пройдет идентификацию, то ее владелец не сможет размещать на ней рекламу, а другим каналам будет запрещено делать репосты. В Минцифры рассказали, что ограничения вступят в силу 1 января 2025 года.

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