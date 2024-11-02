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14:54, 2 ноября 2024Интернет и СМИ

В Госдуме уточнили одно правило идентификации блогеров с аудиторией более 10 тысяч человек

Горелкин: блогерам из соцсетей вне реестра Роскомнадзора не нужна идентификация
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Антон Горелкин

Антон Горелкин. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин уточнил одно правило идентификации блогеров с аудиторией более 10 тысяч человек. О нем он написал в своем Telegram-канале.

Депутат заявил, что блогерам, которые ведут страницы в соцсетях, не входящих в реестр Роскомнадзора, не нужно проходить идентификацию. Горелкин напомнил, что в реестр входят такие соцсети, как Twitch, LiveJournal, «Дзен», Yappy, YouTube, Telegram, Likee, Pinterest, Rutube, «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok, «Пикабу».

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При этом он подчеркнул, что это правило не означает автоматического запрета на размещение рекламы на страницах блогеров в соцсетях, находящихся вне реестра Роскомнадзора. «Запрет размещения рекламы на ресурсах, заблокированных на территории РФ, будет регулироваться отдельным законом, и его проект уже прошел первое чтение», — заключил Горелкин.

С 1 ноября на портале «Госуслуги» открыли форму регистрации для страниц в соцсетях, на которые подписаны более 10 тысяч человек. Владелец страницы должен будет заполнить специальную форму, которую отправят в Роскомнадзор. Ведомство, в свою очередь, включит ресурс в специальный перечень. В случае, если такая публичная страница не пройдет идентификацию, то на ней будет запрещено размещать рекламу, а также другие каналы не смогут делать репосты с этой страницы. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года, отметили в Минцифры.

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