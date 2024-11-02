В Госдуме уточнили одно правило идентификации блогеров с аудиторией более 10 тысяч человек

Горелкин: блогерам из соцсетей вне реестра Роскомнадзора не нужна идентификация

Заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин уточнил одно правило идентификации блогеров с аудиторией более 10 тысяч человек. О нем он написал в своем Telegram-канале.

Депутат заявил, что блогерам, которые ведут страницы в соцсетях, не входящих в реестр Роскомнадзора, не нужно проходить идентификацию. Горелкин напомнил, что в реестр входят такие соцсети, как Twitch, LiveJournal, «Дзен», Yappy, YouTube, Telegram, Likee, Pinterest, Rutube, «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok, «Пикабу».

При этом он подчеркнул, что это правило не означает автоматического запрета на размещение рекламы на страницах блогеров в соцсетях, находящихся вне реестра Роскомнадзора. «Запрет размещения рекламы на ресурсах, заблокированных на территории РФ, будет регулироваться отдельным законом, и его проект уже прошел первое чтение», — заключил Горелкин.

С 1 ноября на портале «Госуслуги» открыли форму регистрации для страниц в соцсетях, на которые подписаны более 10 тысяч человек. Владелец страницы должен будет заполнить специальную форму, которую отправят в Роскомнадзор. Ведомство, в свою очередь, включит ресурс в специальный перечень. В случае, если такая публичная страница не пройдет идентификацию, то на ней будет запрещено размещать рекламу, а также другие каналы не смогут делать репосты с этой страницы. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года, отметили в Минцифры.