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16:19, 9 апреля 2025Экономика

Россия потеряла статус главного рынка сбыта китайских машин

СААМ: Экспорт китайских машин в Россию упал почти на 50 % в январе-феврале
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

По итогам первых двух месяцев 2025 года суммарные объемы поставок китайских автомобилей на российский рынок просели почти на 50 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошло года и опустились до отметки в 57 592 единицы. О резком падении экспорта машин из КНР в РФ сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM).

В январе-феврале Россию по объемам импорта опередили сразу две страны. За отчетный период экспорт китайских автомобилей в Мексику составил 85 997 единиц, а в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — 71 418. Таким образом, латиноамериканская страна обогнала РФ более чем на 28,4 тысячи, а ближневосточная — примерно на 13,8 тысячи, уточнили эксперты.

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В пятерку лидеров по объемам импорта китайских машин также вошли Бельгия, закупившая в январе-феврале порядка 48,5 тысячи единиц, и Саудовская Аравия с результатом в 43,4 тысячи. На шестом месте оказалась Великобритания (37,5 тысячи), на седьмом — Австралия (36,1 тысячи), на восьмом — Турция (33,2 тысячи), на девятом — Филиппины (30,5 тысячи), а замкнула топ-10 Бразилия (27,3 тысячи).

Китай начал резко наращивать экспорт своих автомобилей в Россию после ухода с российского рынка большинства западных производителей. С 2022 года доля машин из КНР в структуре продаж новых машин стабильно росла и по итогам 2024-го достигла почти 60 процентов. Только с января по ноябрь в России реализовали в общей сложности 848 тысяч новых китайских легковушек. Однако в начале 2025 года наметилась противоположная динамика. В январе-феврале в РФ смогли продать только 91 тысячу машин из КНР, в годовом выражении показатель просел на 17 процентов. Основными причинами подобной динамики эксперты называют регулярное повышение утильсбора, жесткую денежно-кредитную политику Центробанка и большие вопросы россиян к качеству подобных автомобилей.

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